كلها فوائد.. أسهل طريقة لعمل طبق الأرز بالكبد
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 09:32 م
سارة ساويرسطباعة
"الكبدة" لها فوائد متعددة، حيث تمثل غذاءً صحيًا غنيًا بالمعادن والفيتامينات، بالإضافة إلى ذلك فهي تحتوي على نسبةٍ مرتفعة جدًا من فيتامين أ والبروتين المفيد لجسم الإنسان، لذلك نقدم لكم طريقة عمل الأرز بالكبدة.
وإليكم المقادير:
12 كيلو كبد وقوانص
كوب أرز
2 حبة بصل مقطع
2 كوب مرقة
زبدة
زبيب
ثوم مقطع
قرفة
ملح وفلفل (حسب الرغبة)
3 ملعقة سكر أبيض
طريقة التحضير:
- ابدأي بدعك الكبد والقوانص في وعاء من الدقيق والخل،ثم نترك الكبد والقوانص في الخل لفترة 15 دقيقة.
- ثم اغسلي الكبدة والقوانص بالماء الجاري بشكل جيد، لتكون جاهزة للتسوية.
- احضري مقلاة وسخني فيها الزبدة، ثم ضيفي البصل للمقلاة وقلبيه في الزبدة حتى يتغير لونه.
- نضيف القوانص للمقلاة ونقلبها في المقلاة حتى تتشوح وتستوي نصف سوى،ثم نضيف الكبدة ونقلبها أيضًا حتى تتشوح وتستوي نصف سوى.
- قومي برش الملح والفلفل الأسود علي الكبدة والقوانص.
- نحضر وعاء تحضير الأرز بالكبد والقوانص، ونضع فيه السكر ونقلبه على نار متوسطة.
- اسكبي المرقة للسكر المكرمل وقلبي، ثم نضيف الأرز ونقلب، ونترك الوعاء حتى يستوي الأرز نصف سوى.
- نضيف الكبد والقوانص والزبيب للأرز ونقلب جيدًا، ثم نغطى الوعاء ونتركه حتى تنضج كل المكونات ثم قدميه مع سلطة.
وإليكم المقادير:
12 كيلو كبد وقوانص
كوب أرز
2 حبة بصل مقطع
2 كوب مرقة
زبدة
زبيب
ثوم مقطع
قرفة
ملح وفلفل (حسب الرغبة)
3 ملعقة سكر أبيض
طريقة التحضير:
- ابدأي بدعك الكبد والقوانص في وعاء من الدقيق والخل،ثم نترك الكبد والقوانص في الخل لفترة 15 دقيقة.
- ثم اغسلي الكبدة والقوانص بالماء الجاري بشكل جيد، لتكون جاهزة للتسوية.
- احضري مقلاة وسخني فيها الزبدة، ثم ضيفي البصل للمقلاة وقلبيه في الزبدة حتى يتغير لونه.
- نضيف القوانص للمقلاة ونقلبها في المقلاة حتى تتشوح وتستوي نصف سوى،ثم نضيف الكبدة ونقلبها أيضًا حتى تتشوح وتستوي نصف سوى.
- قومي برش الملح والفلفل الأسود علي الكبدة والقوانص.
- نحضر وعاء تحضير الأرز بالكبد والقوانص، ونضع فيه السكر ونقلبه على نار متوسطة.
- اسكبي المرقة للسكر المكرمل وقلبي، ثم نضيف الأرز ونقلب، ونترك الوعاء حتى يستوي الأرز نصف سوى.
- نضيف الكبد والقوانص والزبيب للأرز ونقلب جيدًا، ثم نغطى الوعاء ونتركه حتى تنضج كل المكونات ثم قدميه مع سلطة.