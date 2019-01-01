كلها فوائد.. أسهل طريقة لعمل طبق الأرز بالكبد

"الكبدة" لها فوائد متعددة، حيث تمثل غذاءً صحيًا غنيًا بالمعادن والفيتامينات، بالإضافة إلى ذلك فهي تحتوي على نسبةٍ مرتفعة جدًا من فيتامين أ والبروتين المفيد لجسم الإنسان، لذلك نقدم لكم طريقة عمل الأرز بالكبدة.



وإليكم المقادير:

12 كيلو كبد وقوانص

كوب أرز

2 حبة بصل مقطع

2 كوب مرقة

زبدة

زبيب

ثوم مقطع

قرفة

ملح وفلفل (حسب الرغبة)

3 ملعقة سكر أبيض



طريقة التحضير:



- ابدأي بدعك الكبد والقوانص في وعاء من الدقيق والخل،ثم نترك الكبد والقوانص في الخل لفترة 15 دقيقة.

- ثم اغسلي الكبدة والقوانص بالماء الجاري بشكل جيد، لتكون جاهزة للتسوية.

- احضري مقلاة وسخني فيها الزبدة، ثم ضيفي البصل للمقلاة وقلبيه في الزبدة حتى يتغير لونه.

- نضيف القوانص للمقلاة ونقلبها في المقلاة حتى تتشوح وتستوي نصف سوى،ثم نضيف الكبدة ونقلبها أيضًا حتى تتشوح وتستوي نصف سوى.

- قومي برش الملح والفلفل الأسود علي الكبدة والقوانص.

- نحضر وعاء تحضير الأرز بالكبد والقوانص، ونضع فيه السكر ونقلبه على نار متوسطة.

- اسكبي المرقة للسكر المكرمل وقلبي، ثم نضيف الأرز ونقلب، ونترك الوعاء حتى يستوي الأرز نصف سوى.

- نضيف الكبد والقوانص والزبيب للأرز ونقلب جيدًا، ثم نغطى الوعاء ونتركه حتى تنضج كل المكونات ثم قدميه مع سلطة.

