مقتل شخصين في قصف إيراني على مواقع كردية شمال العراق‎

قُتل شخصان أحدهما يبلغ من العمر 14 عامًا فيما أصيب آخر من عائلة واحدة نتيجة القصف المدفعي الذي شنته قوات الحرس الثوري الإيراني على المنطقة الجبلية على حدود محافظة أربيل شمال العراق، حيث يعتقد وجود مواقع للقوات الكردية الإيرانية المعارضة للنظام.



ونقل موقع إذاعة ”دويتشه فيله“ الألماني باللغة الفارسية، عن مصادر في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن اثنين من مواقع الحزب بمنطقة شومان في كردستان العراق تعرضا لقصف، شنه الحرس الثوري الإيراني صباح يوم الأربعاء.



وأضافت المصادر أن ”الهجوم الإيراني أسفر عن مقتل طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا وشاب آخر يبلغ من العمر 18 عامًا، فيما أصيب شخص ثالث بجروح وهو يبلغ من العمر 23 عامًا.

