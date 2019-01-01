التدخين يؤثر على الرئة ويسبب العمى

أثبتت دراسة جديدة ان التدخين يسبب اضرار اخرى بغض النظر عن آثاره السلبية على الرئتين فقد أثبتت الدراسة أن التدخين يسبب آثارا سلبية السلبية على البصر.



فقد أظهر استطلاع أجرته جمعية العيون البريطانية، بأن التدخين يؤثر وبشكل سلبي على النظر ليؤدي في بعض الحالات إلى العمى، كما كما يتسبب بأمراض في العين، وذلك لأن السيجارة تحتوي على مواد كيميائية سامة، مثل الرصاص والنحاس وهما مواد تتجمع في عدسة العين مما يتسبب بإعتامها.



أما مريض السكري المدخن فان التدخين يعمل على إتلاف الأوعية الدموية الموجودة في شبكية العين، كما يؤدي إلى ضمور العضلات المرتبطة بالتقدم في السن، يذكر ان التدخين مسئول عن وفاة 8 مليون شخص في العالم.