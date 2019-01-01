موراي يتوقع عدم المشاركة في منافسات الفردي ببطولة أمريكا

قال البريطاني أندي موراي، إنه من غير المرجح أن يعود لمنافسات الفردي في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.



ويركز موراي على المنافسة في منافسات الزوجي، في مساعيه لاستعادة حساسية المباريات عقب إجرائه جراحة ناجحة في الفخذ.



وأضاف موراي، أنه يدرس اللعب في منافسات الفردي في البطولات التي تسبق بطولة أمريكا المفتوحة، ولكنه اتخذ قراره الآن بشأن هذه الخطوة.



وتابع "مقدار العمل الذي احتاج لفعله لأجعل نفسي قويا بما يكفي للعب مباريات، ربما يحتاج إلى 5 مجموعات لحسمها، لسوء الحظ، ما زال هذا بعيدًا للغاية".



ويستمتع موراي بنجاحات على مستوى الزوجي المختلط في بطولة ويمبلدون، مع سيرينا ويليامز.



وقال موراي عقب فوزه رفقة سيرينا في الدور الثالث "كان من الرائع التواجد في الملعب مع سيرينا. لعبنا مباراة جيدة".



وأكد موراي أنه ما زال ينوي السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه يظل غير متأكد من جدوله.



ونوه "ربما أتدرب وألعب في منافسات الزوجي. وربما أتدرب للمشاركة في الفردي. لا أدري للحقيقة".