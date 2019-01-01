بدء اختبارات آخر العام لمعهد دراسة الكتاب المقدس بالمنيا

بدأت مساء أمس اختبارات آخر العام بمعهد البابا شنودة الثالث لدراسة الكتاب المقدس بالمنيا، والتي تستمر على مدار حوالي أسبوع.



وبلغ عدد الطلاب بالمعهد باختبارت نهاية العام حوالي 400 طالب، والتي تأتي تحت رعاية الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا.



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالوقت الحالي برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوم الآباء الرسل المقرر أن تبلغ مدته 25 يومًا لتنتهي تحديدا في يوم 12 من يوليو الجاري.



وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا وحتى 48 يومًا، ولتعود الكنيسة لطقسها السنوي مجددًا في صوم الرسل عقب 55 يومًا من الصلوات ذات النغمة الفرايحي خلال ايام الخماسين المقدسة.