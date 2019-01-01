إبداع الإسكندرية يعرض الفيلم المغربي "طفح الكيل".. السبت

يعرض مركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب الفيلم المغربى "طفح الكيل" السبت؛ ضمن عروض أفلام نادى السينما الأفريقية، والتى يستضيفها المركز بمقره وسط الإسكندرية.



وينقل الفيلم واقع المستشفيات فى المغرب، حيث تدور معظم أحداثه داخل مستشفى عمومي، من خلال الطفل أيوب الذى ينقل إلى المستشفى رفقة عائلته؛ لمعالجته من ألم في الرأس يلازمه منذ فترة، وداخل المستشفى يلتقى بشخص حاول الانتحار، كما ينتقل إلى المستشفى عم الطفل رفقة صديقته الحامل، حيث عقدا صفقة مع زوجين لبيع المولود لهما.

كما يعرض الفيلم الصراع بين طبيب مغربى عائد من الخارج لخدمة بلده، وطبيب آخر يقنع المرضى بالعلاج فى مستشفاه الخاص.

الفيلم بطولة الفنانة رشيد مصطفى، فاطمة الزهراء بناصر، سعيد باي، يوسف العلوي، وغالية بن الزاوية، وإخراج محسن البصري.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم "طفح الكيل" اختير لتمثيل السينما المغربية في المسابقة الرسمية للدورة ١٧ من مهرجان مراكش الدولي للفيلم، وفاز بجائزة أحسن فيلم لمسابقة أفلام الحريات في الدورة ٨ من مهرجان الأقصر للسينما.