الإثنين 08 يوليه 2019 الموافق 05 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الرئيسية
Toggle navigation
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
توك شو
منوعات
محطة مصر
مباريات
فيديو
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
قلب مصر
سياسة
جميع الموضوعات مصر
رياضة
مصرية
عالمية
جميع الموضوعات رياضة
حوادث
حوادث
محاكمات
جميع الموضوعات حوادث
عالم
عرب وعالم
صحف أجنبية وعربية
جميع الموضوعات عالم
اقتصاد
اقتصاد مصر
اقتصاد عالم
جميع الموضوعات اقتصاد
فن
فن
ثقافة
جميع الموضوعات فن
محافظات
الإسكندرية
أسيوط
أسوان
البحيرة
بني سويف
الدقهلية
دمياط
الفيوم
الغربية
الإسماعيلية
كفر الشيخ
مطروح
المنيا
شمال سيناء
المنوفية
الوادي الجديد
بورسعيد
القليوبية
قنا
البحر الأحمر
الشرقية
سوهاج
جنوب سيناء
السويس
الأقصر
جميع الموضوعات محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
احزاب و نقابات
النائب
ولاد الكار
جميع الموضوعات سياسي
لايف ستايل
أسرة ومجتمع
لقمة هنية
جمال وديكور
أزياء وموضة
همسات زوجية
صحة ورشاقة
مشاهير
نصيحة زوجية
الصحة
المرأة
النفسية اية
سكون
ابواب الخير
جميع الموضوعات لايف ستايل
أوتو
توك شو
منوعات
محطة مصر
مباريات
فيديو
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
مثقف
مرايا الابداع
جميع الموضوعات الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية
الأحد 07/يوليه/2019 - 11:48 م
تصوير : احمد حسن
طباعة
موضوعات متعلقة
منذ حوالي 15 ساعة
اتحاد أمريكا الجنوبية يصدر بيانًا ناريًا للرد على ادعاءات "ميسى"
منذ حوالي 12 ساعة
السيسي يصدق على قانون بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة
منذ حوالي 22 ساعة
مصرع عائلة سعودية بأكملها فى حريق مآساوى بالرياض
منذ حوالي 13 ساعة
كلوب يمنح صلاح إجازة 3 أسابيع بسبب نكسة المنتخب المصري
الصور
فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية
مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا
بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا
بكاء ورده للخروج من كان 2019
بكاء لاعبي المنتخب والجمهور بعد وداع كأس الأمم الأفريقية 2019
الأكثر قراءة
"العار يلاحقه".. هل يمنّ محمد صلاح على مصر باللعب في المنتخب؟
منذ حوالي 4 ساعات
"فضيحة اتحاد الكرة".. عصابة فاسدة تتعامل مع مصر بمنطق السبوبة
منذ حوالي 4 ساعات
بلاغ عاجل للنائب العام ضد رئيس وأعضاء اتحاد الكرة
منذ يوم
محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير بعد الخروج من أمم إفريقيا
منذ أقل من ساعة
المزيد
ستوديو
ستوديو
حتحوت: نحتاج لاتحاد لا يخاف الأندية الكبار ويكتفي بجلسات العرب
ستوديو
هاني حتحوت بعد اختفاء لاعبي المنتخب من السوشال ميديا: "مستخبيين ليه؟"
ستوديو
أبوالمعاطى يكشف أسماء 5 لاعبين ضغطوا على اتحاد الكرة لعودة وردة
ستوديو
رد قوي من كامل أبو علي على زيارة صلاح لراموس في الغردقة
رياضة
محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير بعد الخروج من أمم إفريقيا
منذ أقل من ساعة
رئيسة رابطة الدوري الأمريكي: فخورة بإنجاز المونديال
منذ ساعتين
نجم منتخب الجزائر: الفوز بثلاثية لا يعني التقليل من غينيا
منذ ساعتين و 10 دقيقة
احتفالات عارمة في شوارع الجزائر بالتأهل إلى الدور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية
منذ ساعتين و 13 دقيقة
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
الأرصاد: طقس "الاثنين" حار على القاهرة والدلتا حتى شمال الصعيد
الرئيس نيوز
أحكام بالسجن "المؤبد والمشدد" لـ 6 متهمين في قضية "التخابر مع إيران"
الرئيس نيوز
النيابة تحيل المتهم بقتل حارس فيلا يوسف السباعي للجنايات
الرئيس نيوز
تسريب لسفير بريطانيا في واشنطن: ترامب شخص "عديم الكفاءة"
منوعات
صورة صادمة.. صوفيا لورين على كرسي متحرك
منذ ساعتين و 43 دقيقة
ماريا كاري تخوض تحدي الزجاجة بصوتها (فيديو)
منذ حوالي 4 ساعات
دراسة: الرائحة الكريهة تحسن الذاكرة
منذ حوالي 4 ساعات
دراسة: "فيسبوك" مفيد نفسيًا لكبار السن
منذ حوالي 4 ساعات
المزيد
كشكول
كشكول
"التعليم" تحل أزمة الترقي لمعلمى الغربية
كشكول
"تعليم القليوبية" تنشر أسماء المتقدمين لرياض الأطفال
كشكول
اجتماع لمديري ادارات الجودة بقنا استعدادا للعام الدراسي الجديد
كشكول
تنسيق 2019.. أقسام الإعلام لا تخضع لشروط امتحانات القدرات
إسلام سياسي
إسلام سياسي
تفاصيل الانشقاقات الأخيرة في تنظيم "حراس الدين" القاعدي
إسلام سياسي
الجماعة الإرهابية تروج لنفسها على حساب وفاة الفنان عزت أبو عوف
إسلام سياسي
هجوم إخواني جديد على محمد صلاح
إسلام سياسي
فرح إخواني لخروج المنتخب المصرى من بطولة أمم أفريقيا
مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه
د.أحمد الخميسى
محمد أفندى رفع العلم
ماجد حبته
أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
المزيد
الثقافة
"محطات في حياة أبطال ثورة 23 يوليو".. بثقافة الغربية
منذ حوالي 4 ساعات
ورش حكي ورسم بثقافة بورسعيد
منذ حوالي 4 ساعات
مؤلفة «حواديت الشانزليزيه»: يحتمل ٢٠٠ حلقة ويعكس الحياة الاجتماعية فى الخمسينيات
منذ حوالي 5 ساعات
"90 فيلمًا مصريًا" بضيافة جمعية نقاد السينما.. اليوم
منذ حوالي 9 ساعات
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News