السمنة وحبوب منع الحمل تزيد من الإصابة بسرطان الثدى

يعتبر سرطان الثدى من أكثر الأمراض التى تؤرق النساء، حيث يعد ثانى أكثر أنواع مرض السرطان انتشارًا بعد سرطان الجلد.



وأوضح الأطباء، وفقًا لما ذكره موقع "healthdirect" الطبى، الأسباب الشائعة التى تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدى.



ويعد التقدم فى العمر من أكثر الأسباب التى تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى، حيث تحدث حوالي 75 ٪ من جميع أنواع سرطان الثدى لدى النساء لمن فوق سن 50.



وتبين البحوث الحالية أن فحص سرطان الثدي هو الأكثر فعالية في الكشف عن سرطان الثدي المبكر لدى النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 50-74 سنة.



وأشارت أخر الدراسات، أن النساء ذوات الوزن الزائد يتعرضن لخطر متزايد للإصابة بسرطان الثدى، خاصة بعد انقطاع الطمث.



وأكد الأطباء أن النساء اللواتي يستخدمن موانع الحمل الفموية (حبوب منع الحمل) لديهن مخاطر زيادة صغيرة للإصابة بسرطان الثدى.



ويمكن الإنجاب فى سن متأخر، يزيد من إحتمالية الإصابة بسرطان الثدى، وذلك بسبب ضعف خلايا الجسم خاصة منطقة الثدى.