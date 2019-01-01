ناصيف زيتون يحصد مليونى مشاهدة بـ"كل يوم بحبك"

استطاع المطرب السوري ناصيف زيتون، أن يحقق مليوني مشاهدة بأحدث أغنياته "كل يوم بحبك" خلال يومين فقط من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وهي من كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار، توزيع جيمي حداد.



ويستعد "ناصيف"، خلال الفترة المقبلة، لإصدار ألبومه الغنائي الجديد، حيث أوضح في برنامج "عرب وود"، المذاع على فضائية روتانا سينما، أنه يأمل فى أن يحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا، خاصة أن به الكثير من الأغنيات المختلفة، ومنها المصري لأول مرة.



يذكر أن الفنان ناصيف زيتون طرح مؤخرًا كليب "تكة"، والأغنية من كلمات ضياء آشا، وألحان عمر الخير، وتوزيع عمر الصباغ، والكليب من إخراج ريشا سركيس، وتخطى الكليب حاجز الـ11 مليون مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.