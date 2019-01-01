الخميس 04 يوليه 2019 الموافق 01 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

فن

ناصيف زيتون يحصد مليونى مشاهدة بـ"كل يوم بحبك"

الخميس 04/يوليه/2019 - 02:15 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
طباعة
استطاع المطرب السوري ناصيف زيتون، أن يحقق مليوني مشاهدة بأحدث أغنياته "كل يوم بحبك" خلال يومين فقط من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وهي من كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار، توزيع جيمي حداد.

ويستعد "ناصيف"، خلال الفترة المقبلة، لإصدار ألبومه الغنائي الجديد، حيث أوضح في برنامج "عرب وود"، المذاع على فضائية روتانا سينما، أنه يأمل فى أن يحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا، خاصة أن به الكثير من الأغنيات المختلفة، ومنها المصري لأول مرة.

يذكر أن الفنان ناصيف زيتون طرح مؤخرًا كليب "تكة"، والأغنية من كلمات ضياء آشا، وألحان عمر الخير، وتوزيع عمر الصباغ، والكليب من إخراج ريشا سركيس، وتخطى الكليب حاجز الـ11 مليون مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

إلغاء قرار فرض رسوم على واردات "البليت"

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 37 درجة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

البترول تعلن عن كشف جديد بحقول منطقة سيناء

منذ حوالي 17 ساعة

"كاف" يكشف عن أفضل مدرب في دور مجموعات أمم إفريقيا

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

ads

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بالموافقة على الاتفاق الحكومى مع قبرص بشأن خط أنابيب غاز

رسالة من "كهربا" تؤكد رحيله عن الزمالك

أسرة المطربة شيما تحضر جلسة الحكم عليها في "تسهيل الدعارة"

البترول تعلن عن كشف جديد بحقول منطقة سيناء

ستوديو

دبلوماسية سابقة تكشف أهم الموضوعات المطروحة في القمة الأفريقية بنيجيريا

نجل أول من رفع علم مصر في حرب أكتوبر يروي تفاصيل مؤثرة في جنازة البطل

ساره التونسي ضيفة إدوارد في "القاهرة اليوم"

هل يلمح أبطال Breaking Bad لموسم جديد؟

ads

رياضة

روما يتطلع لاستعادة نجمه السابق

مانشستر سيتي يضم لاعب الوسط رودري في صفقة قياسية للنادي

برشلونة يصارع الكبار على لاعب يوفنتوس

خزينة فياريال تنتعش من صفقة رودري

الرئيس نيوز

السيسي يوجه ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وضبط الأسعار

مقترح برلماني بإطلاق قناة فضائية لمخاطبة المصريين بالخارج

عضو لجنة التفاوض من "قحت": لا اتفاق بين الحرية والتغيير والعسكري حتى الآن

البترول تعلن تفاصيل الكشف البترولي في أبورديس

منوعات

باحثون: أكبر بقعة طحالب فى العالم تمتد بين إفريقيا والمكسيك

ثوب ارتدته النجمة إليزابيث تيلور في حفل الأوسكار يعرض في مزاد

"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى السودان الاثنين المقبل

بقرة هندية تشتهر بمهاراتها الرائعة في كرة القدم

كشكول

ننشر المصروفات الدراسية لكليات "الأهرام الكندية"

كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات بـ"تربية رياضية" حلوان

"خريجي الأزهر"عن هجمات النيجر: الإرهاب لا ينتمي للأديان

"برلمانيون" يشيدون بجهود تنظيم امتحانات الثانوية اليمنية في مصر

إسلام سياسي

"طالبان" تطلق سراح 42 جنديًا أفغانيًا فى إقليم جوزجان

كاتب خليجي: الإخوان تنظيم منغلق ولن يقوم بمراجعات فكرية حقيقية

موقع أمريكي يفضح تحركات قطر الإرهابية

داعش يواصل هجماته الإرهابية في سوريا

مقالات الرأي
ماجد حبته
برلمانيون يهدّدون القضاء!
سيد عبدالقادر
ما أكثر المتحرشين حولنا
صفوت البياضي
وقفة من أجل أجيال واعدة
أحمد بهاء الدين شعبان
سيرة البطل المصرى
المزيد
ads

الثقافة

الاحتفال بذكرى 30 يونيو بثقافة المنوفية

ثقافة المنوفية تناقش "دور المرأة فى مواكبة الحداثة والتطور"

ورش فنون تشكيلية بثقافة الأقصر

مناقشة تأثير الثقافة الغربية على الأدب في سوهاج

صفحتنا ع الفيس بوك