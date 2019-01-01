مون يشيد بلقاء ترامب وكيم باعتباره نتيجة "مذهلة"

أشاد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن الثلاثاء باللقاء الثالث بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي جرى الأحد في المنطقة المنزوعة السلاح، باعتباره كان نتيجة "مذهلة" ونهج خارج عن التقاليد.



وجرى لقاء عفوي بين القادة الثلاثة الأحد في قرية بانمونجوم التي شهدت توقيع الهدنة بين الكوريتين، وأصبح ترامب أول رئيس أميركي يطأ أراضي كوريا الشمالية، واتفق مع كيم على استئناف المحادثات على المستوى العملي بعد تعثرها منذ فشل قمتهما الثانية في هانوي في فبراير.



وعرض ترامب على كيم في تغريدة السبت أن يلتقيه على الحدود بين الكوريتين لـ"تبادل التحية"، فسارع كيم إلى الاستجابة للعرض.



وأثنى مون على مبادرة ترامب وكيم وقال "هذا الاقتراح الاستثنائي والتجاوب الجريء معه هو نتيجة مخيلة مذهلة تتخطى المعقول" مضيفا "هذا لا يخطر في البال في ظل الخطاب الدبلوماسي القائم".



ورأى مون الذي لطالما دعا إلى التفاوض مع الشمال، أن اللقاء هو "عمليا إعلان نهاية العلاقات العدائية وبداية حقبة من السلام التام".



ولعب مون دورا كبيرا في ترتيب القمة الأولى بين ترامب وكيم في سنغافورة العام الماضي، والتي كانت أول لقاء بين رئيس أميركي في المنصب وزعيم لكوريا الشمالية.