أنباء عن سهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالوراق

انتهي منذ قليل طلاب الثانوية العامة، من تأدية امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وخلال وقت الاستراحة أكد عدد من الطلاب من خلف بوابات المدرسة على سهولة الامتحان وأنه بمستوى الطالب المتوسط.



توافد العديد من طلاب الثانوية العامة، منذ الصباح الباكر، اليوم الإثنين، على مدرسة الوراق الثانوية بنات، بمنطقة الوراق، التابعة لإدارة الجيزة التعليمية، لتأدية امتحان مادة اللغة الأجنبية والتربية الوطنية لكل من الشعبتين علمي وأدبي.



واصطحب عدد من الطالبات أولياء أمورهن للمدرسة، من أجل خلق روح الطمأنينة في نفوسهن، وحرصن على الإمساك ببعض الملازم وأوراق المراجعات لإلقاء نظرة أخيرة عليها قبل دخول اللجان وبدء الامتحان.



وأعلنت مديرية التربية والتعليمية، عن استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت صباح يوم السبت الموافق 8 يونيو، بـ 14 لجنة موزعة على مستوى المحافظة بإجمالي 2426 طالبا وطالبة، للشعبتين العلمي والأدبي، إلى جانب 3 مراكز توزيع بالمحافظة.