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محافظات

طلبة الثانوية بالغربية من خلف الأسوار: "الفرنساوي جميل"

الإثنين 01/يوليه/2019 - 11:07 ص
طلبة الثانوية
طلبة الثانوية
الغربية - حسام فوزي جبر
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بعث طلبة الثانوية العامة بالغربية برسالة مفادها أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية الفرنسية جاء سهلًا، وفي مستوى الطالب المتوسط، وردد الطلبة والطالبات من داخل لجانهم "الامتحان جميل".

وكانت محافظة الغربية، قد أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 \ 2019، والتي انطلقت يوم السبت 8 يونيو الماضي، باختباري اللغة العربية ومن بعده التربية الدينية، وتنتهي يوم 3 من يوليو الجاري، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، وتم ربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز، واستعدت مديرية الصحة، برفع درجة الاستعدادات القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، لمواجهة أي حالات طارئة داخل المدارس واللجان التي ستشهد أداء الامتحانات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن تجهيز 104 لجان على مستوى المحافظة، يؤدي فيها 34 ألفًا و532 طالبًا الامتحانات، ومن جانبه وجه اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، بضرورة توفير جميع سُبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، مع مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها جميعًا بالمراوح والمبردات، وتوفير الجو المناسب لجميع عناصر العملية. اللجان وتزويدها جميعًا بالمراوح والمبردات، وتوفير الجو المناسب لجميع عناصر العملية.
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