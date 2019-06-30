أسامة نبيه: الاعتماد على "صلاح" أمر طبيعي

أكد أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق أن الاعتماد على محمد صلاح أمر طبيعي، لما يمتلكه من خبرات وقدرات فنية مميزة للغاية. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "نجوم أفريقيا" الذي يقدمه كريم خطاب على إذاعة "نجوم اف إم": كل المنتخبات الكبيرة تعتمد على نجم فريقها وهذا ليس تقليل من شأن المنتخب على الاطلاق.



أشار نبيه أنه إضافة الي قدرات صلاح الفنية، فإن المنتخب يمتلك أكثر من عنصر مميز مثل عبد الله السعيد، وتريزيجيه والجميع شاهد مستواهما في المباريات الماضية.



وشدد مدرب المنتخب السابق على أن دكة بدلاء المنتخب ليست على المستوى المطلوب وهذا ما يعيب المنتخب في الوقت الحالي.