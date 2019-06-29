"طفل الكيل" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. 13 يوليو

يعرض مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الفيلم المغربي "طفح الكيل"؛ ضمن عروض نادى السينما الأفريقية، وذلك يوك السبت الموافق 13 يوليو المقبل.



"طفح الكيل" هو فيلم مغربي من إخراج محسن البصري، وبطولة كل من رشيد مصطفى، فاطمة الزهراء بناصر، سعيد باي، يوسف العلوي وغالية بن الزاوية.



اختير الفيلم لتمثيل المغرب في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش الدولي للفيلم، والذي ستختتم فعالياته يوم السبت المقبل.



‏تدور معظم أحداث الفيلم داخل مستشفى عمومي، حيث انتقل الطفل أيوب رفقة عائلته لمعالجته من الم في الرأس، وداخل المستشفى سيلتقي بشخص حاول الانتحار، كما سينتقل إلى المستشفى عم الطفل رفقة صديقته الحامل، حيث عقدا صفقة مع زوجين لبيع المولود لهما.