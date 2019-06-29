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طريقة عمل محشي الخرشوف

السبت 29/يونيو/2019 - 05:55 م
جريدة الدستور
رشا نصر
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المحشى من الأكلات المفضلة لدي كثيرين، نظرا لما يمتاز به من مذاق وطعم جميل ولأنواعه العديدة، ويعد محشى الخرشوف من أكلات المطبخي التركي، وإليك طريقة عمله:

المقادير:
10خرشوف (منظف وجاهز للحشو)

ملعقتان كبيرتان زيت ذرة

ملعقتان كبيرتان عصير ليمون

كوب جبنة جودة

ملعقة كبيرة سمن

رشة ملح

بصلة مقطعة

رشة فلفل اسود مطحون

نصف كوب بشامل (خفيف)

كيلو جزر (مقطع مكعبات صغيرة)

كيلو بسلة

كيلو مشروم (شرائح)

طريقة التحضير



نضع الخرشوف في إناء فيه كمية وفيرة من الماء مع ملعقة ملح وليمون ونتركه حتى يسلق ثم نصفيه.

نضع ملعقة من الزيت ونضيف البصل ونقلب حتى يصفر.

ثم نضيف البسلة والجزر والمشروم ونقلب حتى يذبلوا ثم يرفع من على النار.

نضيف البشاميل ونتبل بالملح والفلفل ونقلب.

نرص حبات الخرشوف في صينية مدهونة بالسمن ثم بواسطة ملعقة نعمل على توزيع الحشوة على حبات الخرشوف ثم نوزع الجبن المبشور.

نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تأخذ لونا ذهبيا وتقدم ساخنة.

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