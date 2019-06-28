بالأسود.. ظهور جديد لعمرو دياب ودينا الشربيني (صور)

تفاعل الجمهور عن صورة المطرب عمرو دياب مع دينا الشربيني التي ظهرا فيها وهما يرتديان اللون الأسود، بعدما نشر "دياب" بنشر صورة له مع "الشربيني" من مدينة بيلا الإسبانية عبر موقع الصور أنستجرام.



يذكر أن الفنانة دينا الشربيني حلت مؤخرا ضيفة على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب وتحدثت عن علاقتها بالهضبة قائلة: "إن المطرب عمرو دياب، كان داعم لها بشكل مستمر في حياتها الشخصية، وأيضًا العملية، مشيرة إلى إنها أول مرة تتحدث عنه".



وأكلمت: "هو بطبعه جدع وبيحب الشغل الحلو والناس المجتهدة، وكان بيقولي لما بكون تعبانة من التصوير قولي الحمد الله أن المسلسل نجح".



وتابعت: "عمرو مبسوط أكتر من أبطال المسلسل، طاير من المسلسل".