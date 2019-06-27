"تريزيجيه" رجل مباراة مصر والكونغو فى كأس أمم إفريقيا

أعلنت شركة "توتال" الراعية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن رجل مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية التي أقيمت اليوم الأريعاء على استاد القاهرة.



منتخب مصر حقق الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في إطار مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولي بكأس أمم إفريقيا المقامة على الأراضي المصرية.



وأعلنت الإذاعة الداخلية بملعب استاد القاهرة عن اختيار محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر، والمحترف ضمن صفوف قاسم باشا التركي رجل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية.



وساهم تريزيجيه في فوز منتخب مصر إذا قدم تمريرة سحرية بعد مجهود رائع إلى محمد صلاح سجل منها الأخير الهدف الثاني للفراعنة.



يذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط ليكون ثان المتأهلين إلى دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا بعد نيجيريا، ويأتي خلفه أوغندا بـ4 نقاط ثم زيمبابوي في المركز الثالث بنقطة والكونغو في مؤخرة الترتيب بدون نقاط.