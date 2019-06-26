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رياضة

"إكرامي" يعلق على استبعاد عمرو ودرة من معسكر الفراعنة

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:32 م
جريدة الدستور
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قال شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن لاعب المنتخب الوطنى عمرو وردة نال عقابه بالاستبعاد من معسكر الفراعنة الذي يقام لخوض منافسات أمم أفريقيا التي تنظمها مصر وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو القادم.

وأضاف إكرامي عبر حسابه على موقع "تويتر": ‏لا شك أن خطأ عمرو وردة كبير، وأنه نال عقابا قاسيا لكن رجاءً تذكروا فقط أن كُلُنا بشر وكُلُنا خطَّاءون منا من يستره الله ومنا من يُبتلي بعدم الستر، فكونوا رُحماء بأخطاء الآخرين يرحمكم الله"
وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة قرر استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر لأسباب أخلاقية، وذلك بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للمنتخب

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