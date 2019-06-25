قائمة بأفضل 5 سيارات في السعودية والأكثر مبيعًا

كشف تقرير عن قائمة السيارات الأكثر مبيعا في المملكة العربية السعودية، وكذلك أفضل السيارات هناك.



وذكر التقريارير اليوم، أن "سوق السيارات السعودية حافظ على أرقامه السحرية وبزيادة بلغت 17.5% عن السنة الماضية".



وأضاف التقرير أن عدد السيارات المباعة تجاوز 800 ألف سيارة "وبذلك تنضم السعودية لأول مرة إلى نادي أفضل 20 سوق سيارات مبيعا في العالم".



ونشر الموقع قائمة بأفضل 5 سيارات مبيعا في السعودية، وهي:



1- تويوتا



حققت سيارات تويوتا مبيعات بلغت 25010 سيارات، وبحصة سوقية بلغت 41.9%، بزيادة مقدارها 2.6 عن السنة الماضية.



وأوضح التقرير أن شركة تويوتا نجحت في بيع 11 موديلا من بين أكثر 25 موديلا بيعا تصدرتها كورولا.



2- هيونداي



بلغت مبيعات هيونداي 11795 سيارة، وبحصة سوقية بلغت 19.8%، بزيادة مقدارها 2.2 عن السنة الماضية.



كما الشركة الكورية في بيع 5 موديلات من بين أكثر 25 موديلا بيعا تصدرتها إلنترا التي حلت في المركز الثالث.



3- فورد



باعت فورد باعت 4103 سيارات، وبحصة سوقية بلغت 6.9%، بزيادة مقدارها 0.4 عن السنة الماضية.



وكان أكثر موديلات فورد مبيعا هو إكسبيديشن التي حلت في المركز 13 في حين حلت إيدج في المركز 16.



4- كيا



وصلت مبيعات كيا إلى 3599 سيارة، وبحصة سوقية بلغت 6.0% وبانخفاض مقداره 0.3 عن السنة الماضية.



وجاءت سيراتو في المركز الأول كأكثر موديلات كيا مبيعا، والذي حل في المركز 11.



5- شفرولية



جاءت شفرولية في المركز الخامس ببيعها 3.141 سيارة، وبحصة سوقية بلغت 5.3%، بزيادة مقدارها 0.9 عن السنة الماضية.



ويعتبر كابريس هو أكثر موديلات شيفرولية مبيعا، وحل في المركز 8.