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منوعات

قائمة بأفضل 5 سيارات في السعودية والأكثر مبيعًا

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 09:17 م
جريدة الدستور
وكالات
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كشف تقرير عن قائمة السيارات الأكثر مبيعا في المملكة العربية السعودية، وكذلك أفضل السيارات هناك.

وذكر التقريارير اليوم، أن "سوق السيارات السعودية حافظ على أرقامه السحرية وبزيادة بلغت 17.5% عن السنة الماضية".

وأضاف التقرير أن عدد السيارات المباعة تجاوز 800 ألف سيارة "وبذلك تنضم السعودية لأول مرة إلى نادي أفضل 20 سوق سيارات مبيعا في العالم".

ونشر الموقع قائمة بأفضل 5 سيارات مبيعا في السعودية، وهي:

1- تويوتا

حققت سيارات تويوتا مبيعات بلغت 25010 سيارات، وبحصة سوقية بلغت 41.9%، بزيادة مقدارها 2.6 عن السنة الماضية.

وأوضح التقرير أن شركة تويوتا نجحت في بيع 11 موديلا من بين أكثر 25 موديلا بيعا تصدرتها كورولا.

2- هيونداي

بلغت مبيعات هيونداي 11795 سيارة، وبحصة سوقية بلغت 19.8%، بزيادة مقدارها 2.2 عن السنة الماضية.

كما الشركة الكورية في بيع 5 موديلات من بين أكثر 25 موديلا بيعا تصدرتها إلنترا التي حلت في المركز الثالث.

3- فورد

باعت فورد باعت 4103 سيارات، وبحصة سوقية بلغت 6.9%، بزيادة مقدارها 0.4 عن السنة الماضية.

وكان أكثر موديلات فورد مبيعا هو إكسبيديشن التي حلت في المركز 13 في حين حلت إيدج في المركز 16.

4- كيا

وصلت مبيعات كيا إلى 3599 سيارة، وبحصة سوقية بلغت 6.0% وبانخفاض مقداره 0.3 عن السنة الماضية.

وجاءت سيراتو في المركز الأول كأكثر موديلات كيا مبيعا، والذي حل في المركز 11.

5- شفرولية

جاءت شفرولية في المركز الخامس ببيعها 3.141 سيارة، وبحصة سوقية بلغت 5.3%، بزيادة مقدارها 0.9 عن السنة الماضية.

ويعتبر كابريس هو أكثر موديلات شيفرولية مبيعا، وحل في المركز 8.

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