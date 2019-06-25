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مصر

السيسي: حريصون على استمرار تقديم مختلف صور الدعم لجنوب السودان

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 01:50 م
جريدة الدستور
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الاستمرار في تقديم مختلف صور الدعم إلى الأشقاء في جمهورية جنوب السودان ودعم عملية السلام بها، فضلًا عن بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لعودة الاستقرار والأمن هناك وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم توت جلواك مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية، بحضور رئيس المخابرات العامة عباس كامل، وكل من ماييك دنج وزير شئون الرئاسة بجمهورية جنوب السودان، وديو موتوك وزير الكهرباء بجمهورية جنوب السودان.

وسلم جلواك الرئيس السيسي رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير، تضمنت بعض جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن استعراض التطورات الخاصة ببعض القضايا الإقليمية.

واستعرض مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان - خلال اللقاء - آخر تطورات الأوضاع السياسية في بلاده، مشيدًا بدور مصر والجهود التي تبذلها دعمًا لاستقرار الأوضاع في المنطقة وجنوب السودان، والتى تأتي في إطار دور مصر الرائد على المستوي الإقليمي، وكذلك رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية.

ومن جانبه طلب الرئيس السيسي، نقل تحياته للرئيس سلفا كير، مؤكدًا أهمية وعمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، كما أكد الرئيس أن مصر ستستمر في تعزيز أطر التعاون الثنائي وتقديم المساعدات والدعم الفني لجنوب السودان؛ بما يسهم في دفع عملية التنمية في هذا البلد الشقيق، ويلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل".

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