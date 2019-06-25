غدًا.. "معتمد" ينظم يوما علميا حول "صحة البالغين"

ينظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة (معتمد)، التابع لاتحاد الأطباء العرب غدًا الأربعاء يومًا علميًا بعنوان (تعزيز صحة البالغين)، وذلك تحت إشراف الأستاذة الدكتورة نجوى عيد رئيس المجلس العلمى للدبلوم العربى فى طب الأسرة والدكتور سعيد صلاح، والدكتورة مروة مصطفي أعضاء المجلس العلمي بالدبلوم.



يتضمن اليوم مناقشة عدد من الموضوعات، أبرزها (الفحص الجموعي للأمراض غير المعدية، الفحص الجموعي للأورام الخبيثة، تعديل السلوكيات غير الصحية ونمط الحياة، دراسة تطبيقية لحالات مرضية).



وتبدأ فعاليات اليوم العلمي في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر المعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" بدار الحكمة بمشاركة ما يقرب من 200 طبيب من أطباء الطب البشرى من مختلف التخصصات.



وأوضح أمين عام اتحاد الأطباء العرب الدكتور أسامة رسلان - فى تصريح - أهمية البرامج المتخصصة التي يقدمها المعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة (معتمد) للارتقاء بالمستوى المهنى للأطباء والعاملين فى الحقل الصحي؛ مما يسهم على تحسين الأوضاع الصحية بالوطن العربى.



وأكد أهمية تخصص طب الأسرة كخطوة أساسية هامة لمستقبل الصحة فى مصر وغيرها من الدول العربية وذلك لمواكبة النظم الصحية الرائدة فى العديد من الدول المتقدمة.