الحسن العيد يحرز أول أهداف موريتانيا في كأس أمم إفريقيا

أحرز اللاعب الحسن العيد أول أهداف منتخب موريتانيا الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.



وهدف الحسن العيد جاء في الدقيقة 71 من عمر مباراة منتخب بلاده أمام مالي في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا على ملعب السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بكأس أمم إفريقيا (مصر 2019).



تجدر الإشارة إلى منتخب موريتانيا يشارك في هذه النسخة لأول مرة في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

