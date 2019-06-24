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رياضة
الإثنين 24/يونيو/2019 - 10:50 م

مدافع تونس رامي البدوي: لا نخشى المنافسين لكن نخاف من أنفسنا

مدافع المنتخب التونسي
مدافع المنتخب التونسي رامي البدوي
وكالات
dostor.org/2686041

أبدى مدافع المنتخب التونسي رامي البدوي حسرته لضياع الفوز ضد انجولا ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا في مصر بعد أن كانت تونس متقدمة في النتيجة حتى الدقيقة 73.

وقال البدوي في تصريح لإذاعة موزاييك الخاصة عقب التعادل 1 1 مع أنجولا "لم نظهر بمستوانا المعتاد ولم نكن موفقين ربما بسبب الخوف من ضربة البداية في البطولة".

وأضاف البدوي "كنا نأمل في تحقيق الفوز لأن هذا سيساعدنا على العمل في أريحية في باقي مشوار البطولة. حصل الآن ما كنا نخشاه وخسرنا نقطتين".

وتابع اللاعب "ما زالت مباراتان للتعويض. لدينا منتخب قوي ولا نخشى أي منافس لكننا نخشى فقط من أنفسنا حينما لا نكون في أفضل مستوياتنا"، وتلتقي تونس مالي يوم الجمعة المقبل فيما تواجه انجولا موريتانيا يوم السبت.

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