آرسنال يحاول ضم صفقة نجم الدوري الإنجليزي

قال تقرير صحفي، اليوم الإثنين، إن مدرب آرسنال أوناي إيمري، سيطلب من إدارة النادي اللندني رفع ميزانيته من أجل التعاقد مع واحد من ألمع نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز.



ووفقا للتقارير الصحفية الأخيرة، فإن إدارة آرسنال منحت إيمري ميزانية انتقالات قدرها 45 مليون جنيه إسترليني فقط هذا الصيف، بعدما فشل الفريق في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وذكرت صحيفة "ذا صن" عبر موقعها الإلكتروني، أن إيمري يريد من إدارة النادي زيادة المبلغ المطروح، كي يتمكن من المنافسة على ضم جناح كريستال بالاس، ويلفريد زاها، الذي يعتبره المدرب الإسباني أولوية له ضمن عملية إعادة بناء الفريق.



ويعتبر زاها البالغ من العمر 26 سنة، من مشجعي آرسنال منذ الصغر، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة شراء خدماته 55 مليون جنيه إسترليني.



وبالإضافة إلى اضطراره لبيع عدد من لاعبي الفريق لتمويل صفقة شراء زاها، يحتاج إيمري لإقناع مهاجم المنتخب العاجي باللعب في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.