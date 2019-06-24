البورصة تعلن الحدود السعرية لتحركات سهم الشروق الحديثة

أقرت البورصة المصرية، الحدود السعرية لتحركات سهم شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، اعتبارًا من بداية أول جلسة تداول على الورقة المالية بدون الحق في الكوبون، وحتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر إقفال جديد.



وأوضحت البورصة في بيان اليوم، أنه سيسمح بتحرك السعر هبوطًا بنسبة 14.59% تقريبًا، ويكون حد الإيقاف المؤقت هبوطًا بنسبة 9.85 % تقريبًا من سعر إقفال الورقة المالية بنهاية جلسة تداول اليوم، نهاية الحق في الكوبون.



وأضافت أنه تقرر أن يتم احتساب مقدار حد الإيقاف المؤقت ومقدار الحدود السعرية هبوطًا بناءً على السعر النظري (آخر سعر إقفال مطروحا منه قيمة التوزيع) ويظل حد الإيقاف المؤقت ومقدار الحدود السعرية صعودًا دون تغيير.



وباغلاق جلسة اليوم انتهى الحق في توزيع كوبون الشروق الحديثة للطباعة لمشتري السهم، حيث من المقرر توزيع كوبون الشروق الحديثة رقم (13) بواقع جنيه للسهم الواحد، وذلك بدءًا من 27 يونيو الجاري.



وكانت الجمعية العامة العادية للشروق الحديثة للطباعة، قررت في مايو الماضي توزيع أرباح بواقع جنيه واحد لكل سهم.



يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 2.83 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 19.96 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.