"النواب" يوافق على مشروع قانون الموازنة العامة للإنتاج الحربي

وافق مجلس النواب في جلستة العامة برئاسة د. علي عبدالعال بصفة نهائية علي مشروع قانون الموازنة العامة للإنتاج الحربي.



قال د. عبدالعال إنه سبق عرض القانون على مجلس الدولة، لذلك أعلن موافقة المجلس نهائيًا علي مشروع القانون، على أن يتم الانتهاء من كل قوانين الموازنة وبعض الاتفاقيات المهمة.



أضاف: هناك بعض النواب سيتم الكشف عنهم في وسائل الاعلام وبرامج التوك شو لتغبيهم عن الجلسات، ولا بد أن يكون النواب عند حسهم الوطني لأن الاتفاقيات مهمة، كما وافق المجلس وبصفة نهائية علي مشروع قانون الموازنة العامة لمجلس النواب.