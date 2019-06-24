بوركينا فاسو: مقتل 15 شخصًا في هجومين جديدين شمال البلاد

أعلن وزير الدفاع في بوركينا فاسو، شريف سي، مقتل 15 شخصا في هجومين جديدين لمسلحين مجهولين في مدينتي "ساجو" و"توكودوجو"، في مقاطعة بارسالوجو شمالي بوركينا فاسو.



وقال الوزير- في بيان نقله راديو "إفريقيا 1"، اليوم الاثنين- إن هذه الهجمات تسببت مع الأسف في مقتل 15 شخصا، بينهم 13 في ساجو و2 في توكودوجو، كما تم إحراق ثلاثة متاجر وعشرات الدراجات النارية، موضحا أن وحدات قوات الدفاع والأمن هرعت على الفور إلى مكان الهجومين، مما دفع الجماعات الإرهابية المسلحة للفرار.



وأكد الوزير البوركيني أن حكومة بلاده مصممة على ضمان سلامة مواطنيها، بينما نزح أكثر من ألف شخص إلى العاصمة واجادوجو، هربا من الهجمات بالإضافة إلى الصراعات بين الطوائف، والتي غالبا ما يغذيها العنف المسلح.



يذكر أن بوركينا فاسو، لاسيما منطقة الحدود بين مالي والنيجر، تعد مسرحا منذ أربع سنوات للهجمات المسلحة، التي خلفت أكثر من 460 قتيلا.