القاهرة : الإثنين 24 يونيو 2019
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الثقافة
الإثنين 24/يونيو/2019 - 03:00 م

ندوة لمناقشة رواية "أشباح بروكسل" لمحمد بركة

ندوة لمناقشة رواية
أ ش أ
dostor.org/2685201

تستضيف دار بتانة للنشر والتوزيع في السابعة مساء الخميس المقبل ندوة لمناقشة رواية "أشباح بروكسل" للكاتب محمد بركة وذلك بمقر الدار بشارع طلعت بوسط القاهرة.

يناقش العمل الشاعر والناقد د. وليد الخشاب والروائي والناقد جمال مقار والناقد والقاص محمد رفيع ويدير الندوة الشاعر شعبان يوسف.

تتناول الرواية تيمة الحب والإرهاب من خلال كاتب مصري ينتقل للعمل مراسلا صحفيا في العاصمة البلجيكية بروكسل فيقع في غرام الإيطالية كارلا كما يصبح شاهد عيان على أفكار تنظيمات دينية متطرفة تريد فرض اجندتها الاسلامية على المجتمع الغربي.

الرواية تحمل كذلك رؤية متشائمة لعلاقة الغرب بالإسلام من خلال نزول الجيش البلجيكي للشوارع وفرض حظر التجوال والقبض على المسلمين بالاشتباه. كما تبرز الرواية أساليب تحايل بعض أفراد الجالية العربية على السلطات البلجيكية للحصول على برامج إعانة مالية اجتماعية لا يستحقونها.

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