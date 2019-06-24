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الإثنين 24/يونيو/2019 - 02:59 م

الأنباء الفرنسية: صلاح ورفاقه يستعدون للفوز بالعروس الإفريقية الثامنة

الأنباء الفرنسية:
إسراء صلاح الدين
dostor.org/2685194

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، أن محمد صلاح ورفاقه بدأوا مسيرة الحصول على لقب إفريقيا الثامن، وهو رقم قياسي تعزز به مصر صدارتها للفوز بالعروس السمراء.

وتابعت أن مصر فازت في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي بهدف نظيف، وبدا محمد صلاح لاعب نادي ليفروبل الإنجليزي في كامل مستواه، وساعد زملاءه كثيرًا، لكن الرقابة اللصيقة حالت دون تحركه بشكل جيد، إلا أن محمود تريزيجه افتتح أهداف البطولة.

وأضافت أن مصر جذبت أنظار العالم بحفل الافتتاح المدهش وكانت مدته 30 دقيقة فقط، بخلفية الأهرامات والتماثيل الفرعونية، ومهدت الطريق لعرض الألعاب النارية.

وأشارت إلى أن وصول اللاعبين لأرض الملعب جعل الجماهير الموجودة في استاد القاهرة والتي وصل عددها لأكثر 75 ألف مشجع تنتفض وتشجع اللاعبين، خصوصًا الملك صلاح.

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