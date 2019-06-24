"أن ترى نجوم الليل" قصص لهبة البدهلي عن دار النخبة

طرحت دار النخبة للنشر والتوزيع حديثا المجموعة القصصية "أن ترى نجوم الليل" للكاتبة هبة البدهلي.



و تبدأ الكاتبة هبة البدهلي كلماتها بإهداء رقيق لأسرتها وأستاذها صنع الله إبراهيم الذي تكن له كل الاحترام والذي أيضًا منحها لقب "الخالة" في دنيا السرد والحكي القصصي، وتضم المجموعة، التي تقع في إطار 79 صفحة من الحجم المتوسط، نحو 32 قصة تتراوح بين القصص القصيرة والقصيرة جدا.



ومن أجواء مجموعة "أن ترى نجوم الليل" القصصية نقرأ: "تسللت الروح مأمورة بالصعود وتركتها بين ذراعيه جسدا لا يقوى على الحراك.. عينان مفتوحتان بجحوظ.. ذراعان ملقيان عاجزان.. فمًا مفتوحًا لصعود الموت منه".