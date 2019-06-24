تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم
تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% رابحا 15.450 نقطة ليصل إلى مستوى 5814.78 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.45% رابحًا 27.1 نقطة ليصل إلى مستوى 6370.64 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.29% خاسرًا 13.560 نقطة ليصل إلى مستوى 4721.12 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 85.3 مليون سهم بقيمة 27.4 مليون دينار كويتى عبر 3154 صفقة.
وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.55%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.41%، تلاه قطاعى التأمين والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.13%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.34%.
وجاء سهم "منازل القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 15.69%، تلاه كامكو للاستثمار بنسبة 8.85%، ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 7.54%، فيما تصدر سهم "مجموعة عربى قابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.77% ثم الكويتية لبناء المعامل والمقاولات بنسبة 8.29%، ثم بيت الطاقة القابضة بنسبة 8.16%.