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اقتصاد
الإثنين 24/يونيو/2019 - 10:32 ص

تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم

بورصة الكويت
بورصة الكويت
اكرم عمران - هويدا سعيد
dostor.org/2684478

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% رابحا 15.450 نقطة ليصل إلى مستوى 5814.78 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.45% رابحًا 27.1 نقطة ليصل إلى مستوى 6370.64 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.29% خاسرًا 13.560 نقطة ليصل إلى مستوى 4721.12 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 85.3 مليون سهم بقيمة 27.4 مليون دينار كويتى عبر 3154 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.55%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.41%، تلاه قطاعى التأمين والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.13%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.34%.

وجاء سهم "منازل القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 15.69%، تلاه كامكو للاستثمار بنسبة 8.85%، ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 7.54%، فيما تصدر سهم "مجموعة عربى قابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.77% ثم الكويتية لبناء المعامل والمقاولات بنسبة 8.29%، ثم بيت الطاقة القابضة بنسبة 8.16%.

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