بقعة زيت بطول 200 متر تتسبب في حادثي طرق بأسيوط

تسببت بقعة زيت بطول 200 متر وبعرض الطريق، الناتجة من انقلاب تروسيكل محمل بزيت راجع غيار السيارات، في حادثتي طرق بطريق أسيوط سوهاج الزراعي.



تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا من أهالي قرية شطب يفيد وقوع حادثي طريق ناحية مدخل قرية شطب ناحية عزبة راغب نتيجة بقعة زيت تغمر الطريق وتعطل حركة المرور.



وعلى الفور انتقلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط إلى موقع البلاغ؛ وبالفحص تبين وجود بقعة زينب بعرض الطريق وبطول 200 متر تقريبا تغمر الطريق وتعطل حركة المرور، والناتجة عن انقلاب تروسيكل محمل ببراميل من راجع زيت السيارات.



وتسبب الزيت في انقلاب سيارة نقل رقم 1768 ي س ا قيادة المدعوا "حسين ا م" 62 سنة من ابوتيج وتصادم سيارتين ملاكي الأولى رقم 37574 ملاكي أسيوط قيادة المدعو "صلاح ع م" 61 سنة والسيارة رقم 3842 ى ط د قيادة المدعو "سيد م م".



وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط أنه تم رفع آثار الحادث والتعامل مع بقعة الزيت عن طريق مسحها بالرمال عده مرات على الأسفلت إلى أن تم امتصاص الزيت.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.