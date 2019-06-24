اليوم.. "قطاع الأعمال" تفتتح فندق شتايجنبرجر الهرم

تفتتح وزارة قطاع الأعمال العام، مساء اليوم، فندق شتايجنبرجر الهرم التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق بعد تطويره.



ويشارك في حفل الافتتاح وزير قطاع الأعمال العام، وميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق.



وكانت الشركة القابضة للسياحة والفنادق قد تعاقدت مع الشركة الألمانية لإدارة الفندق ذو الخمس نجوم، بعد انتهاء عقد العلامة التجارية موفينبيك.



وضخت الشركة القابضة استثمارات بقيمة 20 مليون جنيه، لرفع كفاءة الفندق، وتحديث ديكوراته.



وتمتلك الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة نحو 30 فندق منهم 18 فندق فئة 5 نجوم ومن أشهر الفنادق المملوكة لها هي فنادق الماريوت، وسوفيتيل كتراكت، وشتايجنبرجر التحرير، ونوفوتيل المطار، وسفير دهب، وفندق اللسان برأس البر، وإيتاب الأقصر، و3 فنادق عائمة بين الأقصر وأسوان.



وتسعى وزارة قطاع الأعمال العام تطوير الشركات التابعة لها في إطار العمل على تنمية الموارد المالية للشركات ورفع كفاءة العاملين بها.