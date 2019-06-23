دقيقة حداد بمعهد محاماة الشرقية على روح "أبو كريشة"

عقد معهد محاماة الشرقية، اليوم الأحد، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بقاعة نادي المحامين بالزقازيق، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.



وشهدت المحاضرة فى بدايتها الوقوف دقيقة حدادا على روح الراحل خالد أبو كريشة، أمين عام نقابة المحامين، وكلمة عن الفقيد، ألقاها عادل عفيفي، عضو مجلس النقابة العامة.



وتناولت المحاضرة، التى ألقاها متولي محمود، نقيب شمال الشرقية، والدكتور سامح رضوان، رئيس مكتب خبراء الزقازيق، باب الخبرة في قانون الإثبات، متناولين الجانبين القانوني والفني للخبرة، كما شهدت المحاضرة تسجيل الحضور والانصراف للمحامين لعدم تجاوز النسبة المحددة للغياب.



يذكر أنه تم افتتاح فاعليات الدورة الثانية لمعهد محاماة الشرقية في فبراير الماضي، بحضور النقيب العام، سامح عاشور، وأعضاء مجلس النقابة العامة.