حماس: نثمن الجهود المصرية فى المصالحة.. واتصالاتنا معها مستمرة

قال قيادي في حركة حماس الفلسطينية، إسماعيل رضوان، اليوم الأحد، إن الجهود المصرية مستمرة من أجل إنجاز المصالحة الوطنية، موضحًا أنه يجب على حركة فتح الالتزام باتفاقي 2011، و2017.



وتابع، في تصريحات لصحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية: "لا يوجد أي تطورات جديدة في ملف المصالحة الفلسطينية، ونثمن دور القاهرة واتصالاتنا معها مستمرة، وحماس قدمت الكثير من أجل إنجاح المصالحة، ومستمرون في ذلك لمجابهة ما يُحاك للقضية الفلسطينية".



وأضاف عزام الأحمد، عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح الفلسطينية والتنفيذية لمنظمة التحرير، الأسبوع الماضي، أن هناك تطورات إيجابية في ملف المصالحة برعاية مصرية، مشيرًا إلى أن هناك تغييرات هامة في موقف حركة حماس، وأن مصر ستعلن عن هذه التغييرات عند الانتهاء من تحركاتها.



وأوضح، في تصريحاته لإذاعة "صوت فسطين"، أن وفدًا من حركة فتح يضم روحي فتوح، عضو اللجنة المركزية لفتح، وصخر بسيسو، عضو المجلس الاستشاري للحركة، التقى المسئولين المصريين في القاهرة، بشأن الملف.