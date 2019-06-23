كوريا الشمالية: كيم جونج أون يعبر عن ارتياحه من خطاب ترامب

أفادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، اليوم الأحد، أن زعيم بلادها كيم جونج أون عبر عن ارتياحه من خطاب أرسله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأوضح بأنه سيراجع مضامين الخطاب بجدية تامة.



وصرحت وكالة "جوسون" للأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم قائلة إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل خطابا إلى الزعيم كيم جونج أون، ووصف الزعيم كيم الخطاب بعد قراءته بأنه يحتوي على مضامين جيدة، معبرًا عن سعادته به."



وقال كيم أيضا إنه ممتن لقرار الرئيس ترامب السياسي وشجاعته المميزة، وإنه سينظر في المضامين الجديرة بالاهتمام بكل العناية، حسب ما ذكرته الوكالة.



ولم تذكر الوكالة موعد وصول خطاب الرئيس ترامب أو تفاصيله.



ويرى المراقبون أنه من المحتمل أن الرئيس ترامب أرسل الخطاب ردا على خطاب سابق أرسله إليه الزعيم كيم مؤخرا.



وتزايد الاهتمام بمراسلات الرئيسين نظرا لإمكانية أن يصبحا المخرج لاستئناف المفاوضات النووية المتوفقة منذ انتهاء لقاء القمة الثاني بينهما في هانوي في فبراير الماضي والذي أفضى إلى لا شيء.