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الأحد 23/يونيو/2019 - 04:55 ص

سلفستر ستالون يعود إلى اختراق السجون فى "خطة الهرب 3"

سلفستر ستالون يعود
وكالات
dostor.org/2682568

يعود نجم أفلام الحركة سلفستر ستالون إلى تجسيد دور الخبير الأمني البارع في سلسلة "خطة الهرب" بنسخة ثالثة تخرج إلى الشاشات العالمية في 27 يونيو الحالي.

ويشارك ستالون المعروف بأدواره التي تتطلب قوة، بطولة فيلم الحركة الجديد نجم المصارعة ديف باتيستا في ثاني عمل مشترك لهما بعد الجزء الثاني من السلسلة.

وتدور أحداث الفيلم حول اختفاء ابنة أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة هونغ كونغ للتكنولوجيا، ويبدو أنها اختطفت من أجل فدية، ويُكتشف أن الجاني ابن مختل لأحد الخصوم السابقين لبريسلين الذي يؤدي دوره ستالون، والذي يخطف أيضًا حبيبته ويحتجزها داخل السجن الضخم المعروف باسم محطة الشيطان.

والجزء الأول من الفيلم صدر العام 2013 من إخراج السويدي ميكائيل هافستروم، وكان من بطولة عملاقي أفلام الإثارة آرنولد شوارزنيجر وسلفستر ستالون، الذي يؤدي في الأجزاء جميعها دور راي بريسلين المهندس الماهر والعبقري الذي يتم الزج به في أحد السجون شديدة الحراسة.

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