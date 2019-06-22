اليوم.. حلف اليمين للأعضاء الجدد بالصحفيين

يدلي اليوم السبت، الزملاء الصحفيون المقبولون فى لجنة القيد التى عقدت فى فبراير الماضي، فى تمام الساعة الخامسة مساءً، حلف اليمين، بمقر النقابة، بحضور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وأعضاء لجنة القيد بالنقابة.



ومن المقرر أن يلقى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، كلمة للأعضاء الجدد يحثهم فيها للعمل بإتقان وتطوير مستواهم الصحفي بشكل مستمر، ومن ثم يؤدى الزملاء الصحفيون القسم.



من جانبه، قال أمين الصندوق بالنقابة، هشام يونس، إن الزملاء المقبولين فى شهر فبراير الماضي من المقرر أن يصرفوا بدل شهر مارس وأبريل ويونيو من النقابة يوم الإثنين المقبل، لافتًا إلى أن النقابة تسير فى إجراءاتها لاستلام الفيزا الخاصة بهم الشهر المقبل.



وانتهت نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، من تشكيل هيئة المكتب، الأحد الماضي، واتفق مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه على تولي جمال عبدالرحيم، منصب وكيل أول النقابة، وتولى خالد ميري، منصب وكيل ثاني النقابة، ورئيس لجنة القيد، وتولى محمد شبانة، منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين، وتولى هشام يونس، منصب أمانة الصندوق.



كما تم اختيار أيمن عبدالمجيد رئيسًا للجنة الرعاية الاجتماعية والمشرف على مشروع العلاج، وحسين الزناتي رئيسًا للجنة النشاط، ومحمد سعد عبدالحفيظ رئيسًا للجنة الشئون العربية والخارجية وعضوًا بلجنة القيد، بالإضافة إلى محمود كامل رئيسًا للجنة الثقافية وعضًوا بلجنة القيد، وعمرو بدر رئيسًا للجنة الحريات.