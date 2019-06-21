القاهرة : الجمعة 21 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
الجمعة 21/يونيو/2019 - 11:05 م
ماجد حبته
ماجد حبته

سيـ«عملوها الرجّالة» لثامن مرة

dostor.org/2680959


العاشرة مساء الجمعة، وبمباراة مصر وزيمبابوى، تبدأ المنافسة على كأس الأمم الإفريقية الذي يتنافس عليه 24 منتخبًا. وقبل المباراة بعد ساعتين من انطلاق حكيم، والنيجيري «فيمي كوتيه» والإيفوارية «دوبيه»، بأغنية «متجمعين». وطبعًا، ستنطلق بمجرد بدء المباراة منافسة قوية بين «متجمعين» و«أوه صلاح» لهشام عباس. ونتمنى أن تتنافس الأغنيتان خلال الأيام القادمة مع «مبروك مبروك» ياسمين الخيام، «بلدنا» لؤي، «قد الدنيا» محمد حماقي، و«عملوها الرجالة» حمادة هلال. لأسباب لا يعلمها إلا الله، تظل الأغنية الأخيرة هي الأكثر ارتباطا بالفوز!.

منتخبنا الوطني هو الأكثر مشاركة في النهائيات بـ24 مرة، والأكثر وصولًا إلى المباراة النهائية بـ9 مرات، ولم يحصر غيره على اللقب لسبع مرات، كما لم يفز إلا هو بالبطولة لثلاث مرات متتالية: 2006 و2008 و2010. وهكذا، تستضيف مصر الدورة 32 من البطولة، ولديها 7 بطولات، يرجع الفضل في ثلاث منها المعلم حسن شحاتة، الذي احتفل بعيد ميلاده الأربعاء الماضي، ولازمنا سوء الحظ منذ ترك قيادة الجهاز الفني لمنتخبنا بغيابنا عن نهائيات البطولة في 2012 و2013 و2015، قبل أن نصعد إلى المباراة النهائية في الدورة الماضية، دورة 2017، غير أن الفرحة لم تكتمل واقتنص فريق الكاميرون اللقب بهدفين مقابل هدف.

مسيرة شحاتة مع المنتخب المصري بدأت في 28 أكتوبر 2004 وانتهت في 6 يونيو 2011، واستحق عنها جائزة أفضل مدرب في إفريقيا سنة 2008. وأن يتم تصنيفه كأفضل مدرب في أفريقيا سنة 2010. وكما ترتبط كرة القدم في البرازيل والأرجنتين، مثلًا، في ذهني، بنجمي اللعبة التاريخيين هناك، بيليه ومارادونا. فقد ارتبطت اللعبة في ذهني، هنا، قبل محمد صلاح، بالمعلم حسن شحاتة، الذي كان لاعبًا، نجم نادي الزمالك، وبالكابتن «بيبو»، أو محمود الخطيب، نجم النادي الأهلي ومنتخبنا السابق، رئيس النادي الأهلي الحالي، وسفير كأس الأمم الأفريقية 2019، الذي زار مقر إقامة بعثات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، واستقبل كبار الزوار، وقام بالترحيب بالوفود الأفريقية قبل انطلاق البطولة بساعات قليلة.

ولأن اللعبة، الآن، صناعة تديرها آلة اقتصادية ضخمة، ويتزايد حجم الأموال التي تتدفق إليها باستمرار. ولأننا بـ«نضيّع وقت» حتى يبدأ حفل الافتتاح، طبيعي أن نشير إلى أن ابننا، محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في العامين الماضيين، هو أغلى اللاعبين في البطولة، والرابع في قائمة أكثر اللاعبين قيمة في العالم، يليه بفارق كبير زميله في الفريق الإنجليزي، ساديو ماني، نجم منتخب السنغال، الذي يبحث عن لقبه الأول في المسابقة، ويتصدر قائمة المنتخبات الأكثر قيمة تسويقية بحوالي 398 مليون دولار.

الأرقام تقول، أيضًا، إن منتخبنا الوطني، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، يأتي في المركز الثالث بحوالي 227 مليون دولار، بعد منتخب كوت ديفوار الذي تبلغ قيمة 321 مليون دولار وفاز باللقب مرتين. وما دمنا ذهبنا إلى موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في القيم التسويقية لكرة القدم، نشير بالمرة إلى أن تلك الدورة هي الأغلى في تاريخ البطولة، إذ تزيد القيمة التسويقية للمنتخبات الـ24 المشاركة فيها على 2.5 مليار دولار.

قيمة الفريق وقيمة اللاعب، لا تصنعها فقط مهاراته وقدراته وشعبيته أو البطولات والجوائز التي يفوز بها، بل يصنعها أيضًا تهافت الشركات الكبرى على الفوز بحق استخدام اسمه أو صورته في حملاتها الإعلانية. وبما أن السنغال، هي الأعلى. وبما أننا مستمرون في «تضييع الوقت»، سنوجه التحية للرئيس السنغالي ماكي سال، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية في 24 فبراير الماضي. وما جعله يستحق التحية، اليوم، هو أنه كان واحدًا من قليلين نجو من عمليه نصب، حدثت في 2015، وتم الكشف عنها مؤخرًا، استطاع فيها تشكيل عصابي، إسرائيلي فرنسي، أن يجمع 90 مليون دولار، باستخدام قناع من السيلكون لوجه جان إيف لودريان، زير الخارجية الفرنسي الحالي، وزير الدفاع السابق. وكان ذلك التشكيل العصابي يتواصل مع ضحاياه، عبر الفيديو، ونجح في إقناعهم بأن يدفعوا، نيابة عن الحكومة الفرنسية، فدية لإرهابيين في منطقة الشرق الأوسط، لكي يفرجوا عن رهائن!.

في انتظار «أحلى افتتاح.. العالم كله حايتكلم عنه»، كما وعدنا حكيم. ونتمنى (أو ننتظر) أن نحتفل في 19 يوليو المقبل، مع أغنية «عملوها الرجالة»، بحصولنا على كأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة. مع تسليمنا بأن مجرد نجاحنا في تنظيم البطولة بهذا الشكل، الذي سيكون قطعًا مبهرًا، هو صفعة قوية لقوى الشر، وصفعة أكثر قوة للقطاء، العملاء، والبلهاء.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 8 ساعات

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد

منذ يومين

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر

منذ يومين

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

منذ 3 أيام

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية

منذ 3 أيام

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"

الآن

مصادر: الداخلية تفحص صفحات "فيسبوك" إخوانية تحرض الشباب ضد الدولة

التشكيل.. مروان محسن يقود هجوم مصر أمام زيمبابوي

حكيم يشعل مدرجات استاد القاهرة قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا (صور)

ترامب وبن سلمان يبحثان الأزمة الإيرانية هاتفيًا

ads
ads
الأكثر قراءة

حكيم يشعل مدرجات استاد القاهرة قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا (صور)

بحث مد فترة الدخول.. وإقبال كثيف على بوابات ستاد القاهرة

تغيير مفاجئ في تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي

هدف تريزيجيه الأول لمنتخب مصر في زيمبابوي (فيديو)

ألبومات الصور

حفل الفنان محمود الليثي في الجامعة الأمريكية

في 50 صورة..ملخص الشوط الأول لمنتخب مصر أمام زيمبابوي بكان 2019

60 صورة من الحفل العالمي لافتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019

الجماهير تزين مدرجات إستاد القاهرة

رياضة

60 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن الهدف الثاني أمام زيمبابوي

تقرير: الاتحاد الأمريكي يتوصل لاتفاق مع لاعبات كرة القدم بشأن الأجور

مشجعو الإسكندرية: الجول الأول أشعل حماسنا وننتظر الثاني من صلاح

نجم الساعة

الدبابة.. مروان محسن: الانتقادات ما بتشغلنيش وأرد عليها فى الملعب (حوار)

الأكثر قراءة

حكيم يشعل مدرجات استاد القاهرة قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا (صور)

بحث مد فترة الدخول.. وإقبال كثيف على بوابات ستاد القاهرة

تغيير مفاجئ في تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي

هدف تريزيجيه الأول لمنتخب مصر في زيمبابوي (فيديو)

الرئيس نيوز

بسبب تهديدات أمنية.. القوات الأمريكية تستعد لإخلاء قاعدة عسكرية في العراق

بـ"آر تو".. تريزيجيه يحرز الهدف الأول لمنتخب مصر في زيمبابوي (فيديو)

التحالف العربي يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين للحوثيين

حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية يبهر العالم (صور)

في افتتاح أمم أفريقيا.. السيسي: "أهلا بكم في وطنكم الثاني"

كشكول

مجاهد يكشف لـ"كشكول" موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

غدًا.. وفد قطاع المعاهد الأزهرية يزور منطقة جنوب سيناء

ننشر جدول الدور الثانى للقراءت والتجويد الأزهرية 2018-2019

غدًا.. إنطلاق امتحانات الشفوى لطلاب "الدراسات" الإسلامية بالقاهرة

ننشر جدول امتحانات الدور الثانى للمرحلة الثانوية الأزهرية 2018-2019

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

موقع من فيلم "ألعاب الجوع" يتصدر قائمة الأماكن التاريخية

بالصور.. "الدستور" تحتفل بزفاف الزميلة هند مصطفى

الأمير ويليام يحتفل بعيد ميلاده السابع والثلاثين

مقالات الرأي
ماجد حبته

​ سيـ«عملوها الرجّالة» لثامن مرة

بسنت حسن

​ قماشتى المفضلة

مؤمن المحمدي

​ الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «٣»

د-كريمة-الحفناوى

​ مناهضة ختان الإناث

المزيد
الصحة

دراسة: السمنة للحامل تضاعف خطر إصابة طفلها بمرض مزمن

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎