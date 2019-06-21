غدًا.. "الأعلى للإعلام" يحسم شكاوى عمرو دياب ضد 4 قنوات

تستأنف لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، التحقيق فى الشكوى التى تقدم بها أشرف عبدالعزيز، محامي الفنان عمرو دياب، ضد مجموعة قنوات الهضبة على النايل سات، وهى: "سينما، دراما، اليوم، وكلاسيك".



وكان عمرو دياب، قد طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى خطاب رسمي بغلق مجموعة قنوات الهضبة "أفلام، اليوم، دراما، سينما، كلاسيك" والتي تبث على قمر نايل سات، وإحالة المسؤولين عنها للنيابة العامة، لتحريك دعوى جنائية ضدهم.



وجاء فى نص الشكوى أن القنوات اعتدت على حقوق الملكية الفكرية وحملت اسم وصورة الفنان عمرو دياب، في حين أنه ليس له أي علاقة بهذه القنوات التي تبث أغانيه وأخبارًا عنه وأفلامًا ومسلسلات ومواد إعلامية أخرى.



وطالبت الشكوى بغلق هذه القنوات ومحاسبتها على الخسائر الأدبية والمادية الضخمة التي ألمت به نتيجة استيلائها على منتجاته الفنية من أغاني وأفلام وحوارات بشكل يوحي أن "عمرو" هو المالك للقناة.



ومن المقرر أن تعد لجنة الشكاوى توصياتها إلى المجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكوى.