الانقسامات تدُب فى صفوف ميلشيات حكومة "الوفاق" الليبية

أكد آمر غرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أن هناك مواجهات وانقسامات في صفوف المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق نتيجة لاتهامات بينهم، حسبما ذكرت صحيفة المتوسط الليبية، مساء الخميس.



وكانت صحيفة العنوان الليبية، نقلت في وقت سابق من اليوم، عن مصادر محلية من العاصمة طرابلس، أن مليشيات البقرة التابعة لحكومة السراج، قامت بإطلاق عدة قذائف على مليشيات قوة الردع الخاصة والتي تتبع هي أيضا حكومة السراج بطرابلس.



وذكرت المصادر أن مليشيات البقرة استهدفت مساء الأربعاء على الأقل 10 مرات مواقع قوة الردع بما فيها مواقع بالقرب من مطار معيتيقة وسط طرابلس.



وأوضحت المصادر أن سبب التوتر بين المليشيات يعود لاعتقال قوة الردع لعدد من المتطرفين الإسلاميين في سجونها منذ فترة على علاقة بمليشيات البقرة.