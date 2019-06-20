تهديد يواجه طموحات النصر محليا وأسيويا

يتولى مدير الاحتراف في نادي النصر أحمد الغامدي، تسيير أمور النادي وترتيبات الفريق منذ انتهاء تكليف إدارة سعود آل سويلم، مع انتهاء الموسم الرياضي المحلي.



ولم تتقدم أي شخصية رياضية نصراوية للترشح لرئاسة النادي في فترة الترشح الأولى من 9-11 يونيو الجاري، وكذلك في الفترة الاستثنائية الثانية التي منحت للنادي في 16-18 من نفس الشهر.



ويستمر عمل الغامدي في تسيير أمور النادي، بينما تواجهه مشكلات عدة، خاصة فيما يتعلق بتجهيزات معسكر الفريق للموسم المقبل.



وتنتظر الفريق مواجهة مهمة في ملعبه يوم 5 أغسطس المقبل أمام الوحدة الإماراتي في ذهاب دور الـ16 من البطولة القارية.



وكانت الهيئة العامة للرياضة قد فتحت باب الترشح للمرة الثالثة، في انتظار تغير الأوضاع، وتقدم أحد المرشحين بأوراقه لرئاسة النصر.