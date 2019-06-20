إطلاق سراح أول دفعة من حيتان محتجزة في "سجن روسي"

كشف باحثون روس اليوم الخميس عن بدء نقل أول مجموعة حيتان من نحو مائة حوت محتجزين في شرق روسيا، تمهيدا لاطلاق سراحهم.

وقال معهد بحوث المصايد وعلوم المحيطات لوكالة أنباء انترفاكس الروسية إن المجموعة تضم ستة حيتان من نوع "بيلوجا" واثنين من أنواع "الأوكا" وأضاف:"أمامنا الكثير من العمل الذي لم ينجزه أحد أبدا من قبل".

وقيل إن الحيوانات سيرافقها 70 من المتخصصين في رحلة تستغرق ستة أيام، وسيتم الافراج عن الحيتان في مكان اصطيادهم.

وجاءت أنباء النقل خلال برنامج تليفزيوني يطلق عليه "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين"، والذي فيه يمكن للمتصلين طرح أسئلة على الرئيس الروسي.

وكان رئيس الكرملين قد أعرب عن دعمه للإفراج عن الحيتان.

وما زال من غير الواضح معرفة موعد الانتهاء من جهود إطلاق سراحهم، وما إذا كان سيتم إطلاق جميع الحيتان.

وقال المعهد إنه يجب إخضاع الحيوانات لفحص بيطري قبل عملية النقل وفقا للمعهد، كان من المقرر الانتهاء من العمل بحلول أكتوبر المقبل.

وتحدث ناشطون في مجال حقوق الحيوان عن "سجن للحيتان" معربين عن خشيتهم من أن يتم بيع تلك الحيتان إلى متاحف أحياء مائية صينية.