الروبل الروسي يسجل أعلى مستوى في 10 أشهر

سجل الروبل الروسي أعلى مستوى له في عشرة أشهر اليوم الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنه مستعد لخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.

وصعد الروبل 1.4 في المئة ليصل إلى 62.89 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أقوى مستوى له منذ أول أغسطس 2018. وأمام العملة الأوروبية صعد الروبل 0.8 بالمئة إلى 71.055 وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2018.

واحتمال خفض للفائدة من البنك المركزي الأمريكي، سيزيد الطلب على عملات الأسواق الناشئة مع بحث المستثمرين عن أصول مرتفعة العائد.

وتلقى الروبل دعما اليوم أيضا من مدفوعات للضرائب في نهاية الشهر، تدفع في العادة الشركات المعتمدة على التصدير إلى تحويل ما لديها من عملة أجنبية للوفاء بالتزامات محلية.