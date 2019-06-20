المنتخب الوطني يتفقد أرضية استاد القاهرة قبل مباراة زيمبابوي

قال إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، إن اللاعبين سيقومون بزيارة ستاد القاهرة مساء اليوم لمعاينة أرضية الملعب قبل مواجهة زيمبابوي غدا.



ويستعد منتخب مصر لمواجهة زيمبابوي في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019.



وقال لهيطة في تصريحات إذاعية: "الفريق سيزور الاستاد للتمشية والتعرف على أرض الملعب الذي سنلعب عليه أمام زيمبابوي".



أضاف: "هناك تفاؤل وثقة وهدوء أعصاب تحيط بالفريق وننتظر الدعم الجماهيري أمام زيمبابوي".



وأتم حديثه قائلا: "التدريبات ستكون الليلة في التاسعة والنصف بالكلية الحربية استعدادا لمواجهة زيمبابوي".