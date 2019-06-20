تشكيلة منتخب مصر فى مباراته ضد زيمبابوى فى افتتاح كاس أمم إفريقيا

تنطلق غدًا الجمعة بطولة أمم إفريقيا فى نسختها الـ32 بالمباراة الافتتاحية مصر ضد زيمبابوي والتى من المقرر أن تقام على استاد القاهرة فى إطار المنافسات التى تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو وحتي 19 يوليو.



ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر ضد زيمبابوي فى لقاء الغد كالتالى: محمد الشناوي، أحمد حجازي، باهر المحمدي، أيمن اشرف، باهر المحمدى، طارق حامد، ومحمد النني، ومحمود حسن تريزيجيه، وعبدالله السعيد، ومحمد صلاح ومروان محسن.



جدير بالذكر أن المنتخب المصري يخوض مرانه الأخير على ملعب الكلية الحربية، في الثامنة والنصف مساء، بعدما قررت اللجنة المنظمة للبطولة منع أى منتخب من خوض أى تدريبات على الملاعب الرئيسية التي تستضيف مباريات البطولة.



ومن المقرر أن يؤدى لاعبو منتخبنا مرانًا خفيفًا تحت قيادة مديره الفنى المكسيكى خافيير أجيرى، يتضمن بعض تدريبات الجرى والإحماء وتدريبات خفيفة بالكرة.