تقرير: اليونان تنتج 20 % من الطاقة من مصادر متجددة

أفاد تقرير عالمي عن الطاقة المتجددة بأن اليونان تعد واحدة من تسع دول حول العالم تنتج أكثر من 20 % من الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.



و جاء في تقرير حديث عن "الحالة العالمية للطاقة المتجددة لعام 2019"، الذي أعدته منظمة للطاقة المستدامة مقرها باريس، أنه على الرغم من أن مصادر الطاقة المتجددة مسؤولة حاليًا عن 26 % من الإنتاج العالمي للكهرباء، إلا أن هناك حاجة إلى سياسات أقوى في جميع القطاعات حتى تصبح أنظمة الطاقة مستدامة.



و ذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية أنه يصادف صدور تقرير الحالة العالمية المتجددة لعام 2019 مرور 15 عاما منذ مؤتمر بون 2004، وهو المؤتمر الدولي التاريخي حول الطاقة المتجددة.