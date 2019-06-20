الجبير: يجب على إيران أن توقف دعمها للإرهاب

قال وزير الدولة للشئون الخارجية السعودية، عادل الجبير، اليوم الخميس: "نحتاج للتهدئة في المنطقة، لكن لا نستطيع ذلك مع تسبب إيران بالكثير من الأذى"، مضيفًا: "إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فسيؤدي ذلك إلى رد فعل قوي جدا جدا".



وتابع: إنه يجب على إيران أن توقف دعمها للإرهاب، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي عازم على التصدي للسلوك العدواني الإيراني، مطالبًا، في الوقت نفسه، إيران بأن تعود دولة طبيعية وتوقف سياساتها العدائية.



فيما أكد "الجبير" أن بلاده لا تريد الدخول في حرب مع إيران، على الرغم من زيادة وتيرة الهجمات الإيرانية في الأسابيع الأخيرة



وأضاف الجبير: "هناك دلائل كبيرة على سلوك إيران العدائي، وأنشطتها المزعزعة للاستقرار، من خلال دعم ميليشيات في اليمن بالصواريخ"، مؤكدًا أن المستفيد الوحيد من وقف بيع السلاح لتحالف دعم الشرعية هو إيران.



فيما أشار الجبير إلى أن المملكة العربية السعودية وحلفاءها في مختلف الخيارات لضمان سلامة الملاحة في المنطقة، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، في خبر عاجل لها.

وأضاف الجبير: هناك أدلة كافية على أن إيران تقف وراء الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط.



