الذهب يصعد لمستويات قياسية ليلامس أسعار مارس 2014

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في التعاملات الآسيوية لتقفز نحو 3 % وتلامس أونصة الذهب أسعار مارس 2014.



وبحلول الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1395.35دولار للأوقية (الأونصة).



وكان الدولار قد شهد هبوطًا مع استفادة الأصول عالية المخاطر بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إبقاء الفائدة دون تغيير في يونيو، لكنه لمح إلى خفض محتمل بنهاية العام.



وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.45 % إلى 97.121. وتباطأ الهبوط بعدما استوعبت السوق الأنباء، وتقلصت بعض الخسائر الأولية.



وفي وقت سابق من الأسبوع قفزت أسعار المعدن الأصفر 1% بفعل توقعات في السوق بأن البنك المركزي الأمريكي سيقرر زيادتين على الأقل في أسعار الفائدة في 2019.



وأنهى الذهب للبيع الفوري جلسة التداول منخفضا 0.06% عند 1341.14 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن كان قفز إلى 1358.04 دولار وهو أعلى مستوى له منذ الحادي عشر من إبريل 2018.