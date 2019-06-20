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الخميس 20/يونيو/2019 - 07:47 ص

أسعار الذهب اليوم الخميس 20 يونيو 2019

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الخميس 20 يونيو 2019
دعاء أبو العزم - طارق عتمان
dostor.org/2677995

استقرت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الخميس الموافق 20 يونيو 2019، خلال بداية التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة، حيث سجل سعر عيار 21 نحو 631 جنيهًا للجرام.

وأوضح ناجي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة، أن سعر الأوقية العالمية سجلت 1341 دولارًا، وذلك بسبب التوترات السياسية بين أمريكا وإيران على إثر الهجوم على ناقلتي نفط بخليج عمان بمنطقة الخليج.

وأكد "نجيب" في تصريحات لـ"الدستور" أن الذهب يشكل جزءًا كبيرًا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:
عيار 21 سجل 631 جنيهًا للجرام.
عيار 18 سجل 541 جنيهًا للجرام.
عيار 24 سجل 720 جنيهًا للجرام.
الجنيه الذهب 5048 جنيهًا.
أوقية الذهب 1341 دولارًا.

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